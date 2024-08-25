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Gündem
AA 25.08.2024 18:30

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplandı

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.15'te başladı.

Terörle mücadele

Kabine toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son durum ele alınacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın Ahlat ile Malazgirt'i ziyaret edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze katliamı

Kabine toplantısındaki en önemli başlıklardan biri İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak. Ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak.

Maymun çiçeği tedbirleri

Toplantının gündeminde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda alınan tedbirler gözden geçirilecek.

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