Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Regaip Kandili dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı.

Altun, mesajında, “Müstesna zamanlar olarak anılan Üç Aylar’ın habercisi Regaip Kandili’nin bereket ve huzurunun aziz milletimizi ve tüm İslam alemini aydınlatmasını diliyorum. Bu kutlu geceyi hakkıyla idrak edebilme duasıyla…” ifadelerine yer verdi.

Müstesna zamanlar olarak anılan Üç Aylar’ın habercisi Regaip Kandili’nin bereket ve huzurunun aziz milletimizi ve tüm İslam alemini aydınlatmasını diliyorum. Bu kutlu geceyi hakkıyla idrak edebilme duasıyla… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 7 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber