Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Mardin’e 28 katrilyon liralık yatırım yaptık"

Son 17 yılda Mardin’e 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 863 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim aldığı Artuklu Üniversitesini biz kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 566 kişilik yurt binaları açtık. Sağlıkta 14’ü hastane olmak üzere 34 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 39 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.

"Terör örgütünün enkaza çevirdiği yerleri tekrar ayağa kaldırdık"

Mardin’deki bölünmüş yol uzunluğunu 264 kilometreye çıkardık. Bu terörle olmuyor. Kayyuma devredildikten sonra çehresi nasıl değişti, görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün desteklediği HDP’li belediyeler çukur kazdı, kanal açtı. Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği yerleri tekrar ayağa kaldırdık.

Hızlı trenle Mardin’i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız. Mardin Havalimanı’nda 3 milyon yolcu kapasiteli terminal yaptık. Mardinli çiftçilerimize toplamda 2,2 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik.

"Terör oradan kalkınca turist geliyor"

Mardin’de geçen yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör oradan kalkınca turist geliyor. Huzur ortamı sürdükçe Mardin’in otelleri, sokakları turistle dolup taşmaya devam edecek. Yeter ki terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Mardin’i endüstri bölgesi olarak ilan ediyoruz. Yüksek katma değerli üretim gücüne güç katacak.

"Şimdi bir yalan uydurdular"

Biz kardeşliğimizi, birlikteliğimizi güçlendirmek istedikçe birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya çalışıyor. Şimdi bir yalan uydurdular, HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Meral Hanım dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan… Sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı görevlendirdim. Asla ve kata benim işim yöneticilerle halkımla değil. Meral Hanım utanmadan sıkılmadan bu yalanı söylüyor. Şimdi bunlar kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak.

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge varmı? HDP’nin eş başkanı çok meraklıysa Kuzey Irak’a gitsin. Cudi’de, Gabar’da ve Tendürek’te inlerine girdik, giriyoruz.

Kaynak: TRT Haber