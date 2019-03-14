Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında yaşanan son gelişmelere ilişkin Reuters Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El Ayban'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulmasına itirazını, "endişe verici" bulduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"İnsan hakları alanında çalışan bir yetkilinin, Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi tüm dünyanın tepkisini çekmiş bir olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasından neden rahatsızlık duyabileceğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu yaklaşımın şahsi bir kanaatten ibaret olduğunu, dost ve kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi görüşünü yansıtmadığını düşünmek isteriz. Kuşkusuz ki yaşanan olayın aydınlatılarak tüm katil ve azmettiricilerin adalete teslim edilmesi, uluslararası düzenin gereği ve Suudi Arabistan Krallığı’nın uluslararası itibarının güvencesidir."

Yaşanan olayın politize edilmeden, sadece adalet davası göz önünde bulundurularak, tüm detaylarıyla soruşturulması gerektiğine işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Olayın yaşandığı 2 Ekim 2018 tarihinden itibaren bu yaklaşımı benimseyen Türkiye Cumhuriyeti, Kaşıkçı'nın cenazesi bulunana, yerel iş birlikçiler tespit edilene ve infaz emrini verenler ortaya çıkarılana kadar tüm gücüyle adalet davasına hizmet edecektir. Uluslararası kamuoyunun zihninde Suudi Arabistan'da devam eden adli sürecin samimiyetine dair herhangi bir soru işareti oluşmaması için bu davalarda kimlerin hangi suçlarla ilgili yargılandığının gecikmeksizin dünyaya ilan edilmesini talep ediyoruz."

Cemal Kaşıkçı olayında bugüne kadar neler yaşandı?

Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA