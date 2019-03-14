Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı.

Kaynak: AA