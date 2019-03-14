Özhaseki'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür, sanat, spor ve çevre projeleri ile seçmenin karşısına çıkan Mehmet Özhaseki'nin vadettiği 111 proje içinde bulunan ve "Yeşil Projeler" başlığı altında yer verilen "Ankara Plajı Projesi", başkenti plaja kavuşturacak. Projenin hayata geçirilmesiyle Ankara, yüzme için alternatif şehirlerden biri olacak.

Biyolojik arıtma tesisi ile su kalitesi ve doğal görünümü sayesinde Ankara Plajı’nda güvenle yüzülebilecek. Biyolojik göletle birlikte etrafına plaj yapılması planlanan proje sayesinde başkentliler yaz mevsiminde tatil beldelerine gitmeden serinleme ve güneşlenme imkanı bulacak.

Ankara’da turizm ve sportif faaliyetlere de katkı sağlayacak proje ile aileler çocuklarıyla birlikte yüzerek, kumsalda yürüyerek, spor yaparak, dinlenerek kaliteli bir kent yaşamına kavuşacak.

İnsan merkezli bir anlayışla çevresini, doğasını ve kültürel değerlerini koruyarak Ankara’yı daha da ileri götürme vaadinde bulunan Özhaseki'nin Ankara Plajı Projesi'nin sadece kentin değil İç Anadolu Bölgesi’nin de çekim merkezi olması hedefleniyor.

Kaynak: AA