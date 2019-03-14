Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Yenimahalle'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Yenimahalle'yi yeni bir vizyonla buluşturmalıyız"

17 yıldır olduğu gibi sizlere mahcup olmayacağız. Eğitim, sağlık, adalet, emniyetle Türkiye'yi yükselteceğiz, ulaşım, enerji, tarım, bunlarla beraber Türkiye'yi yükselteceğiz. 31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine son vermemiz gerekiyor, Yenimahalle'yi yeni bir vizyonla buluşturmalıyız.

"Vatandaşlarımızın gururla misafirlerini götürdüğü yerlerde Veysel Bey'in imzası var"

Veysel Tiryaki 3 dönem yani 15 yıl Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Dinamik, çalışacak, tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var. Altındağ'ı Ankara'nın en gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. Vatandaşlarımızın gururla misafirlerini götürdüğü yerlerde Veysel Bey'in imzası var. İnşallah sizlerin de desteğiyle 31 Mart'tan itibaren bu birikimi, bu vizyonu Yenimahalle'ye de taşıyacağız.

"Mehmet Özhaseki, belediyecilikte sembol bir isimdir"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak deneyimli isimlerle karşınıza çıktık, Ankara'ya tecrübe ve vizyon yakışır dedik. Mehmet Özhaseki, belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem yani 25 yıl Kayseri'de belediye başkanlığı yaptı. Tüm belediyelerle, şehirlerin altyapısı, üstyapısıyla, planlamayla yakın uğraştı. Özellikle de hani o çukur, kanal, bunların açıldığı Güneydoğu, Doğu var ya oralarda Mehmet Özhaseki kardeşimiz büyük mücadele verdi ve oraların altını elden geçirdi. O tünelleri tamamıyla tespit ederek o binalar kentsel dönüşüm değişimle yıkıldı. İşte daha yeni Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Siirt'teydim, bütün oraların halini gördüm. Şimdi oralar adeta yeniden inşa ediliyor, ihya ediliyor. Yaparsa AK Parti yapar. İstiyoruz ki aynı şeyi Yenimahalle'de de yapalım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte böyle kıymetli, deneyimli, çalışkan isimlerle huzurunuza çıktık. 'Ankara'ya tecrübe yakışır, Başkent'e başarı yakışır, Yenimahalle'ye vizyon yakışır.

"Bukalemun gibi bir ittifak oluşturdular"

Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü her şekle giren bukalemun gibi bir ittifak oluşturdular. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler.

"Topraklarımız üzerinde ameliyat yaptırtmayız"

Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kürt olmadığı halde Kürtleri istismar ediyor. Kürdistan'ı çok seviyorsa defolsun oraya gitsin. Benim ülkemde böyle bir yer yok. Biz bölgelerimiz, topraklarımız üzerinde ameliyat yaptırtmayız.

"Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım tazminatları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım"

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve beraberliğine ilişkin bir tek sözleri yok, böyle bir muhalefet olur mu? CHP başarısızlık, beceriklsizlik, iş bilmezlik demektir. Attığımız her adımda, reformda karşımızda hep CHP'yi bulduk. Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım tazminatları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

"Savunma alanında yerlilik yüzde 65'e ulaştı"

Göreve geldiğimizde Milli Savunmamızın yüzde 20'si yerliydi, şimdi yüzde 65'i yerli.

"Siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz"

Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber.

"Teröre yönelik adım atanlara göz açtırmayız"

Hukuk devleti içinde toplantı ve gösteri mevzuatı var. İstiklal Caddesi'nde ara sokaklardan girerek işgal hareketine girişmek istediler, teröre yönelik adım atanlara göz açtırmayız.

Yenimahalle'ye raylı sistem müjdesi

Yenimahalle'ye Külliye yaptık karşımıza dikilen yine CHP ve onun yandaş meslek odaları oldu. Biz hiçbir eserimizi milletimize kazandırırken onların yalanlarına, iftiralarına aldanmadık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her gün Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşımızı ağırlıyoruz. Bize oy versin vermesin 81 milyonun kardeşliği için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yenimahalle ile Esenboğa Havalimanı arası raylı sistemlerle döşenmiş olacak. Şehirlerimizi artık 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz. Gazi Millet Bahçesi'ni de hayata geçiriyoruz. Göksu Millet Bahçesi'ni de Yenimahalle'ye kazandırıyoruz.

Kaynak: TRT Haber, AA