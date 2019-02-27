Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yayımladığı mesajında, “Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/IQZJ8ljB0C — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 27, 2019

Kaynak: TRT Haber