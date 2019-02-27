Ortadoğu turu çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman'da görüşmelerde bulunan Jared Kushner, bugün Türkiye'ye geldi.

Kushner'e Ankara ziyaretinde Amerikan Başkanı Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Jared Kushner'i Beştepe'de kabul etti. Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Görüşmede Suriye ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve ekonomik konular ile ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber