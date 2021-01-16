Türkiye'de çok sayıda siber saldırı yaşanıyor. Birçok kamu kurumu ve vatandaş da bu siber saldırılardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sadece geçen yıl 100 bini aşkın saldırı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırılara karşı siber hijyen projelerini hayata geçirdi. Peki siber hijyen tedbirleri saldırıların önüne nasıl geçiyor?

Siber hijyen çalışmaları neler?

Güçlü parolaların kullanılması ve şifrelerin belli aralıklarla değiştirilmesi bunlardan başlıca tedbirlerden. Yazılımların güncel olması ve kritik verilerin periyodik olarak güvenli ortamlarda yedeklenmesi de olmazsa olmazlar arasında. Siber güvenlik açısından kullanıcıların şüpheli buldukları uygulamalara onay vermemesi de gerekiyor.

"Siber hijyen tedbirlerine önem vermemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, siber hijyenin dijital dünyadaki bütün verilerin korunması için alınması gereken tedbirlerin tümüne dendiğini söyledi. "Nasıl COVID 19 döneminde maske, mesafe ve temizliğe önem verdiysek, siber dünyanın zararlarına ve virüslerine karşı da siber hijyen tedbirlerine önem vermemiz gerekiyor." dedi.

Koç, 2020-2023 Siber Güvenlik Strateji eylem planının yayımlandığını hatırlattı:

"Bu eylem planında yapılan tedbirleri uyguladığımız zaman kamunun siber hijyen alanında mukavemetini arttırmış olacağız. Bunun yanında kişisel verilerimizi kullanan anlık mesajlaşma uygulamaları içinde rehberimizi yayınladık."

Haber: Volkan Yeşilyurt

Kamera: Oğuz Karatoprak