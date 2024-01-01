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Gündem
AA 01.01.2024 18:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında, "AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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