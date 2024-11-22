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Gündem
TRT Haber 22.11.2024 14:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da bulunan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı. Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Türkiye’nin her platformda Filistin’in haklı davasına verdiği destekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Filistin halkının onurlu direnişini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul’da bulunan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Sayın Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldık. Sayın Mustafa, Türkiye’nin her platformda Filistin’in haklı davasına verdiği desteklerden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık ve savaş suçlarına karşı uluslararası platformlarda mücadele etmeye ve Filistin halkının onurlu direnişini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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