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Gündem
AA 19.01.2024 22:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Afrika'daki krizlerin bitmesi için çaba gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afrika ülkelerinde siyasi gerginliklerin, askeri çatışmaların ve ekonomik bunalımların bitmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Afrika'daki krizlerin bitmesi için çaba gösteriyoruz

Yılmaz, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" politikası kapsamında hareket ettiğine değinerek, bölgedeki siyasi gerginliklerin, askeri çatışmaların ve ekonomik bunalımların bitmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Güvenlik ve siyasi istikrarın sağlanamadığı durumda demokrasi ve kalkınmanın da inşa edilemeyeceğinin altını çizen Yılmaz, Afrika'nın daha fazla güvenliğe ve istikrara ihtiyacı olduğunu ve bu noktada Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin Recep Tayyip Erdoğan döneminde ilerleme kaydettiğine değinerek, "Afrika'nın bugün en dinamik kıta olduğuna inanıyoruz." dedi.

Zirveyi de değerlendiren Yılmaz, "Bu zirve hem üye ülkeler hem de bölge ülkeleri için çok önemli. Türkiye de bu zirveye özel misafir olarak davet edildi. Bu zirvenin ana amacı küresel anlamda refah ve barış için işbirliği arayışıdır. Bağlantısızlar Hareketi de bu anlamda önemli bir kuruluştur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Maalesef geçmişe baktığınızda dünyada eşitsizlik arttı ve dünyanın farklı yerlerinde çok fazla siyasi gerilim var. Bizim ihtiyacımız olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür' mottosuyla hareket etmek." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Gazze'de yaşanan insani krizin bir an evvel sona ermesini istediğini vurgulayan Yılmaz, Filistin devletiyle yeni bir görüşme sürecinin başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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