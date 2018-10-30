Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan ‘Türk Kızılayı’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Türk Kızılayının 150. Yılıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Milletin desteğiyle insani kriz ve afetlerde yaraları saran, yurt içinde ve dışında ayrım gözetmeksizin mağdur ve mazlumun yanında yer alan Tür Kızılayının 150. yılını kutlayan Oktay, "Dünya insani yardım sıralamasında ilk sırada yer almanın haklı gururunu yaşayan ülkemiz, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarıyla sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Oktay, Kızılay Haftası vesilesiyle vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA