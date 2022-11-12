Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tatbikata katılım çağrısı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"na katılım çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, saat 18.57'de gerçekleştirilecek tatbikata ilişkin paylaşımda bulundu.
Oktay, paylaşımında, "Düzce Depremi'nin 23. yılında, yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Hep birlikte bu akşam 18.57'de 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatında buluşalım" sözlerine yer verdi.
#DüzceDepremi’nin 23. yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 12, 2022
Aynı acıların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz.
Hep birlikte bu akşam 18.57’de #ÇökKapanTutun tatbikatında buluşalım. pic.twitter.com/iZJctQvX8Q
Etiketler: Fuat Oktay Deprem
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