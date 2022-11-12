Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, saat 18.57'de gerçekleştirilecek tatbikata ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Düzce Depremi'nin 23. yılında, yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Hep birlikte bu akşam 18.57'de 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatında buluşalım" sözlerine yer verdi.