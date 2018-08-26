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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Malazgirt Zaferi" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan &quot;Malazgirt Zaferi&quot; mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından "Malazgirt" etiketiyle paylaşımda bulundu. 


 

Fuat Oktay paylaşımında, "Anadolu topraklarını bizlere yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.  

Kaynak: AA

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