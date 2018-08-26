Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Malazgirt Zaferi" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından "Malazgirt" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Anadolu topraklarını bizlere yurt kılan #Malazgirt Zaferi’nin 947. Yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 26 Ağustos 2018
Fuat Oktay paylaşımında, "Anadolu topraklarını bizlere yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA