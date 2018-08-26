Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Malazgirt Zaferi" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:15





