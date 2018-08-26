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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Malazgirt Zaferi" mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "1071’den 2071’e Malazgirt ruhu hep yaşadı, hep yaşayacak." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından &quot;Malazgirt Zaferi&quot; mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Malazgirt zaferinin 947. yıldönümünü kutlayan Kalın, "Sultan Alparslan ve yiğit yoldaşlarına, onların yolundan giden asil ecâda selam olsun. 1071’den 2071’e Malazgirt ruhu hep yaşadı, hep yaşayacak." dedi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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