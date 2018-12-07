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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakanı Erhürman'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek Girne'de yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan KKTC Başbakanı Erhürmana geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüştü.

Girne'de yaşanan sel felaketine ilişkin Erhürman'dan detaylı bilgi alan Oktay, hayatını kaybeden vatandaşlar için Erhürman'a başsağlığı dileklerini iletti.

Sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için Türkiye'nin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman
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