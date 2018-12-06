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Bakan Çavuşoğlu: FETÖ, uluslararası kuruluşları istismar ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ gibi terör örgütlerinin sivil toplum kisvesi altında uluslararası kuruluşları istismar ettiğini söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu: FETÖ, uluslararası kuruluşları istismar ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 25. Bakanlar Konseyi Toplantısında konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ gibi terör örgütlerinin sivil toplum kisvesi altında uluslararası kuruluşları istismar ettiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin uluslararası terörlerle mücadelede ön cephe olduğunu ve uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediğini söyleyen Çavuşoğlu, AGİT’in kurucu üyesi olarak bu sorunlara daha fazla vakit kaybetmeden çözüm beklediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Ukrayna - Rusya gerilimiyle ilgili de, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlatarak, krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT
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