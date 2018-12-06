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Irak'ın kuzeyinde silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hava harekatı
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