Irak'ın kuzeyinde silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine 06 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/GuoMxrHfbf — TSK (@TSKGnkur) 6 Aralık 2018

Kaynak: TRT Haber