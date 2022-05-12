Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Metin Şentürk, kendisini kabul etmesi ve sanatçılara verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a 'pırıl pırıl göründüğünü' söyleyen görme engelli sanatçı Şentürk'ün esprisi, gülüşmelere neden oldu.

Şentürk ise, "Bir kendine saygısından, bir de kendisine bakan gözleri rahatsız etmemek için şık giyinmeye özen gösterdiğini" ifade etti.

Çocukluğundan beri giyim ve kuşamına dikkat ettiğini söyleyen Şentürk, akranları para biriktirip oyuncak alırken, kendisinin kıyafet aldığını anlattı.

Şentürk'ün kameralara poz verdiği sırada "Ben işime geleni görürüm" esprisi de gülüşmelerle karşılandı.