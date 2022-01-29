Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın resmi konutundaki görüşmede, Kıbrıs ve bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğine dair hususlar ele alındı.
Etiketler: Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı KKTC Ersin Tatar
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