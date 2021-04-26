Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Resmi Konutu'nda gerçekleşen çalışma yemeğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.
Yemekte, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak Kıbrıs konulu 5+BM görüşmeleri öncesi son değerlendirmeler yapıldı.
Türk tarafının, Cenevre'deki görüşmelerde, egemen eşitlik temelinde adada iki devletin iş birliği yapacağı bir çözüm modelini ortaya koyması bekleniyor.
Etiketler: Fuat Oktay Ersin Tatar KKTC
Son Haberler
- 22:34
- 22:14
- 21:56
- 21:32
- 21:29
Sıradaki Haber
Pençe operasyonlarından yeni görüntüler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz