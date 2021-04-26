Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin video paylaştı.

"Komandolarımızın terör temizliği devam ediyor"

Paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti. Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" sözlerine yer verildi.