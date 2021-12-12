Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Haydar Aliyev'i andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'i vefatının 18. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan'ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 18. yılında rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Can Azerbaycan ile iki devlet tek millet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz."
Azerbaycan’ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev’i vefatının 18. yılında rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 12, 2021
Ruhu şâd, mekanı cennet olsun.
Can #Azerbaycan ile, #İkiDevletTekMillet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. pic.twitter.com/TKc0caqZR1
Etiketler: Fuat Oktay Azerbaycan
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