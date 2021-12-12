Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 18. yılında rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Can Azerbaycan ile iki devlet tek millet olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz."