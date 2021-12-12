Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 1, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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