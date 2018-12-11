Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fırat'ın doğusuna operasyon için hazırlıklarımızı yapmış durumdayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu yapılan Bütçe görüşmelerinde konuştu.

"Gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır"

Suriye sınırındaki terörist unsurları ortadan kaldırmak için kararlılık mesajı verdi:

"Gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır. Diplomatik yolları sonuna kadar zorluyoruz. Ancak, bu yolların ülkemizi oyalama taktiğine dönüşmesi, sayın cumhurbaşkanımızın deyimiyle bizi bir kez daha 'kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine' mecbur bırakacaktır. Buna ilişkin tüm hazırlıklarımızı da yapmış durumdayız."

Oktay, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine de seslenerek şunları söyledi:

"Bilhassa PYD ve FETÖ terör örgütleri konusunda giderek derinleşen farklı yaklaşımlara sahip olduğumuzu görüyoruz. Karşımızda ülkemizin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesine saygı duyan ve destek veren bir ABD görmek istiyoruz."

"Batı’nın çelişkileri ve ikiyüzlülüğü ortaya çıkmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyelinin yaşadığını belirterek, Fransa'daki olaylar üzerinden Batı'ya şu mesajı gönderdi:

"Son haftalarda Paris başta olmak üzere çeşitli Avrupa şehirlerinde ortaya çıkan görüntüler, Batı’nın bu konulardaki çelişkilerini ve ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarmıştır."

"Türkiye'den taviz yok"

Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler konusunda da net konuştu, "Türkiye'den taviz yok" mesajı verdi:

"Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta, ne Ege’de, ne de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyeceğini altını çizerek ifade etmek isterim.

Bilhassa Avrupa Birliği (AB) tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: TRT Haber

