Gündem » İzmir ve Kocaeli'de acele kamulaştırma ve riskli alan kararı Buradasınız : Ana Sayfa

İzmir ve Kocaeli'de acele kamulaştırma ve riskli alan kararı

İzmir ve Kocaeli'de bazı bölgelere ilişkin acele kamulaştırma ve riskli alan kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Aralık 2018 Salı 05:31





