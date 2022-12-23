Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, EYT için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız." dedi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT ve yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.
Oktay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve sizlerle kamuoyuyla da sayın cumhurbaşkanımız paylaşıyor olacaklar. İşte daha dün yine sayın cumhurbaşkanımız açıkladılar. Asgari ücrete 6 ay önce yaptığımız artıştan sonra dün yüzde 55 gibi rekor bir artış daha yaptık. Yani artış oranını 2022 yılı ocak ayına göre planladığımızda kıyasladığımızda yüzde 100 artış yapmış olduk. dedi.
Etiketler: EYT Fuat Oktay
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