Ankara'nın Çubuk ilçesinde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT ve yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Oktay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve sizlerle kamuoyuyla da sayın cumhurbaşkanımız paylaşıyor olacaklar. İşte daha dün yine sayın cumhurbaşkanımız açıkladılar. Asgari ücrete 6 ay önce yaptığımız artıştan sonra dün yüzde 55 gibi rekor bir artış daha yaptık. Yani artış oranını 2022 yılı ocak ayına göre planladığımızda kıyasladığımızda yüzde 100 artış yapmış olduk. dedi.