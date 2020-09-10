Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi'nde Ocak ayında meydana gelen arızanın onarım çalışmasında sona gelindi. Beklenen haberi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi.

Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

Oktay ayrıca, Kıbrıs'a tarımsal sulama sağlayacak su temin çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi, 2015 yılında hayata geçti. Türkiye'den yavru vatana su akışı 5 yıl boyunca sıkıntısız bir şekilde sağlandı. Ancak Ocak ayında su taşıyan boru hattında arıza meydana oluştu.

Denizin 250 metre altındaki borunun, Anamur sahilinde askıya alındığı noktadan koptuğu belirlendi.

Çalışmalar 5 gemilik bir filo ile gerçekleştirildi.

Şimdi Kıbrıs Türkleri suyun yeniden akacağı günü bekliyor.