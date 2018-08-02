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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin skandal kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu ve büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan ABDnin skandal kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter adresi üzerinden ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki gösterdi.

"Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."

"Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. "

Bir an bile tereddüt etmeyiz

"Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz."


 

Kaynak: TRT Haber

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