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Gündem
TRT Haber 18.07.2023 23:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT'nin dijital platformu Tabii'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT'nin dijital platformu Tabii'yi inceledi. Platformun dijital yayıncılık dünyasında önemli bir görevi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT'nin dijital platformu Tabii'yi inceledi
[Temsili Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'tabii'ye ilişkin yorumunu kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, dijital yayın platformu 'tabii'nin yazılımını ve teknik alt yapısını Türk mühendislerin yaptığını hatırlattı.

Platformun zengin yayın içeriğine ve aile ve çocuk dostu yapımlara sahip olduğunu vurgulayarak "Dijital yayıncılık dünyasında önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

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