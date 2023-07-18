Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT'nin dijital platformu Tabii'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'tabii'ye ilişkin yorumunu kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, dijital yayın platformu 'tabii'nin yazılımını ve teknik alt yapısını Türk mühendislerin yaptığını hatırlattı.

Platformun zengin yayın içeriğine ve aile ve çocuk dostu yapımlara sahip olduğunu vurgulayarak "Dijital yayıncılık dünyasında önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.