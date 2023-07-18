Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT'nin dijital platformu Tabii'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'tabii'ye ilişkin yorumunu kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Paylaşımında, dijital yayın platformu 'tabii'nin yazılımını ve teknik alt yapısını Türk mühendislerin yaptığını hatırlattı.
Platformun zengin yayın içeriğine ve aile ve çocuk dostu yapımlara sahip olduğunu vurgulayarak "Dijital yayıncılık dünyasında önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
TRT’nin dijital yayın platformu @tabiiresmi’yi inceledik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 18, 2023
Yazılımı ve teknik altyapısının tamamı Türk mühendisler tarafından yapılan Tabii’nin, zengin yayın içeriği ve aile ve çocuk dostu yapımları ile dijital yayıncılık dünyasında önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum. pic.twitter.com/czagXvJ7rx