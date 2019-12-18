Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuala Lumpur'a geldi.

İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İslam ülkelerinin liderleri, İslam dünyasının sorunlarına çözüm için Kuala Lumpur Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı toplantılara farklı ülkelerden 52 ülkeden 450 siyasetçi katılacak. Zirvede Türkiye, Malezya, Pakistan, Katar, İran, Tataristan ve Endonezya liderleri katılacak. Yedi ülkenin liderinin katılacağı zirveyse Perşembe günü yapılacak.

Erdoğan, İmran Han ve Hasan Ruhani konuşma yapacak

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliği yapacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin konuşma yapacak.

Mahathir'in açıklamalarına göre zirve, ortak kaygılar taşıyan ülkelerin İslam dünyasının sorunlarının çözümü için bir araya gelerek küçük bir başlangıç yapma amacını taşıyor.

Zirvenin 7 ana konusu ve 4 hedefi var

Çok sayıda Müslüman düşünür, yazar, akademisyen, lider ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Kuala Lumpur Zirvesi'nde 7 ana konu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi gibi önemli isimlerin de katılmasının beklendiği zirvede, Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zirve kapsamında yapılacak forumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin ana konuları "Barış, Güvenlik ve Savunma", "Adalet ve Özgürlük", "Kalkınma ve Egemenlik", "Ticaret ve Yatırım", "Teknoloji ve İnternet Yönetimi", "Kültür ve Kimlik" ve "Doğruluk ve İyi Yönetim" olacak.

Bu çerçevede zirve, İslam medeniyetinin dirilmesi, Müslüman aleminin sorunlarına çözüm üretilmesi, Müslüman toplumların kalkınmasına katkı sağlanması ve İslam dünyasının liderleri, entelektüelleri ile düşünürleri arasında iletişim ağı kurulması olmak üzere 4 hedefe odaklanacak.

Filistin, Arakan ve Keşmir sorunları konuşulacak

Filistin, Suriye, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan gibi İslam alemini yakından ilgilendiren bölgesel ve etnik sorunlar da zirvenin tartışma konularından olacak.

Malezya Başbakanı Mahathir, geçen ay Kuala Lumpur Zirvesi'nin tanıtımında yaptığı basın açıklamasında, bu toplantının somut bir adım teşkil ettiğini ve yapıcı çözümler üretmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Müslümanların dünyanın her yerinde ezildiğine, vatanlarından sürgün edildiğine ve mezhep savaşlarıyla birbirini öldürdüğüne dikkati çeken Mahathir, "Bu zirveyle Müslümanların yaşadığı problemleri azaltma veya yok etmeyi amaçlıyoruz. Bu zirve belki büyük İslam medeniyetinin yeniden inşa edilmesi için ilk adım olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Mahathir, bundan önce Türkiye ve Pakistan ile kurulması planlanan ortak televizyon kanalı projesinin de zirvede müzakere edileceğine işaret etmiş ve "İslam'ın ne olduğunu ve Müslümanları anlatan, mesela terörün asıl sebeplerinin ne olduğunu açıklayan bir televizyon kanalı olması bizim için çok önemli. Bu proje, bildiriler yayımlayıp daha sonra yayımlanan bildiriyi unutmak yerine somut bir şeyler yapmak için adım atmaktır." demişti.

Erdoğan, Ruhani ve Malezya Kralı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, daha sonra Kraliyet Sarayı’nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA/TRT Haber