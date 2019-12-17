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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti17 Aralık 2019 Salı 16:13 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki resmi temaslarına devam ediyor.
Bu kapsamda Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti. BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.
Kaynak: AA