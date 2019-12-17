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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ocakta Libya'yı görüşecek17 Aralık 2019 Salı 12:28 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 13:34
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Ocak ayındaki görüşmede, Türkiye'nin Libya'ya askeri destek sağlamasına yönelik plan da gündeme gelecek." denildi.
TürkAkım doğalgaz boru hattının ocak ayında açılış töreninin yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, Rus lider Putin, İstanbul'a gelecek. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Libya'nın da konuşulması bekleniyor.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Libya'ya askeri destek konusundaki planı gündemdeki konular arasında olacak.
Kaynak: TRT Haber