TürkAkım doğalgaz boru hattının ocak ayında açılış töreninin yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, Rus lider Putin, İstanbul'a gelecek. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Libya'nın da konuşulması bekleniyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Libya'ya askeri destek konusundaki planı gündemdeki konular arasında olacak.

Kaynak: TRT Haber