Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı vesilesiyle sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Rabbime bizleri adı güzel kendi güzel Muhammed'in dünyaya vasıl oluşunun bir sene-i devriyesine ulaştırdığı için hamd ediyorum.

"Hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz"

Bu sene Mevlid-i Nebi’yi gerek tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını gerekse bölgemizde yaşanan sıkıntılar sebebiyle ne yazık ki buruk yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya genelinde 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz.

"Rehavete kapılmıyor, tedbiri elden bırakmıyoruz"

"Tamam" diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri elden bırakmıyoruz. Ülkemizi, milletimizi rızkının peşindeki insanlarımızı sıkıntıya sokmadan dengeli, önü, arkası iyi hesaplanmış adımlarla süreci yönetiyoruz. Genel tabloya göre sıkıntı gördüğümüz alanlarda gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. İlgili bakanlarımız tam bir koordinasyon içinde meseleyi takip ediyor. Biz de şahsen bu alanda uzman arkadaşlarımız aracılığıyla anbean izliyor, bilgilendirmeleri alıyor, gerekli talimatları veriyoruz.

"Sakın Fransız markaları satın almayın"

Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum.

Nasıl ki Fransa’da Türk markalı mal satın alınmayın deniyorsa, milletime sesleniyorum; sakın Fransız markaları satın almayın.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan milletime sesleniyorum sakın Fransız markaları satın almayın.https://t.co/bQTIte7LYY pic.twitter.com/F70mZfLiN9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2020

Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı.

"Son günlerde yaşanan hadiseleri sıradan vakalar olarak görmüyoruz"

80 yıl önce Musevilere karşı işlenen insanlık suçları, daha 25 sene önce Srebrenitsa'da Bosnalı kardeşlerimize yapılanlar halen hafızalardadır. Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize yapılan polis baskınlarını sıradan vakalar olarak görmüyoruz. Bu olaylar oldukça tehlikeli, Avrupalı Müslümanlar için çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir sürecin işaret fişeğidir.

"Çok daha karanlık, çok daha sinsi bir planın çarkları işlemektedir"

Ciddi bir inanç buhranı içinde olan batı toplumları, İslam'ı ve Müslümanları hedef alarak buradan çıkış yolu aramak gibi yanlışa düşmüşlerdir. Batılı siyasetçiler, iç ve dış politikadaki başarısızlıklarını, Müslümanları hedef haline getirerek örtmeye çabalıyor. Koronavirüs salgını sebep olduğu ekonomik sıkıntıların faturası bile Müslümanlara ve göçmenlere kesilmeye çalışılıyor. Bu nefret ikliminin günlük siyasetin olağan gerilimleri ile hiçbir bağının olmadı açıktır. Korkarım çok daha karanlık, çok daha sinsi bir planın çarkları işlemektedir.

"Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir"

6 milyon insanı Avrupa'da yaşayan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak muhataplarımıza şu ikazı yapmakta fayda görüyorum; Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir.

"Yokmuş gibi davranarak bu sorunun üstesinden gelinemez"

Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi, konumu, makamı ne olursa olsun, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur. Reddederek, yokmuş gibi davranarak bu sorunun üstesinden gelinemez.

(İslam düşmanlığı) Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez.

Ayrıntılar geliyor...