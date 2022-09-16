Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde "Diyalog Ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den Zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım yapıldı.

İkili görüşmelerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile başlayan Erdoğan; Pakistan Başbakanı Şerif, Çin Devlet Başkanı Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hindistan Başbakanı Modi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Burada liderlerle yapılan ikili görüşmelerde bölgesel konular ve iki ülkenin ilişkileri değerlendirildi. Tüm görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başladı. Daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde yapıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelen Erdoğan ve Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki görüşmesi yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’yla görüştü. Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'de gerçekleşti.

Resmi temaslarına bugün de devam eden Erdoğan, ikili temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul etti. Görüşme, zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Putin ile kritik görüşme

Son olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşen Erdoğan'ın son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonraki durağı ABD

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.

20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.

Liderlerle temas New York'ta da devam edecek

Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.