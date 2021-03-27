Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 01:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı atama kararları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ise Murat Eskici atandı.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Sütçü atandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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