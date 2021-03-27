Edinilen bilgiye göre, “Sayın Cumhurbaşkanı” hitabıyla başlayan mektupta, Biden “Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Biden, COVID-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm Türk halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

COVID-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 22-23 Nisan’da çevrimiçi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesine davet etti.

Biden, zirvenin, iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini belirtti.