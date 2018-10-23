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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşması Arapça ve İngilizce yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Kaşıkçı soruşturmasının detaylarını anlattı. Erdoğan'ın konuşması, Arapça ve İngilizce simultane tercüme edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın grup konuşması Arapça ve İngilizce yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine dair soruşturmanın detaylarını, AK Parti Grup Toplantısı'nda anlattı.

AK Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya kamuoyunun merakla beklediği konuşma, Arapça ve İngilizce simultane tercüme ile yayınlanacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmayla ilgili, "15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim" demişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı
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