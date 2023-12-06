Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti: Gündem ilişkilerin geliştirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 5'inci toplantısına katılmak üzere yarın Yunanistan'a gidecek.

Avrupa ve Türkiye’nin ilişkilerinde olumlu yankıların duyulduğu bir dönemde olacak bu ziyaretin nasıl sonuçlar vereceği oldukça önemli. Zira, görüşmede, göç ve ticaret başta olmak üzere birçok önemli başlığın konuşulması bekleniyor.

Erdoğan'dan Yunanistan ilişkilerine dair olumlu mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, yapıcı söylemleri ile olumlu tavrın devam ettiğini ortaya koydu. "Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil, içinde bulunduğu ittifakın kıymetli bir üyesi" diyen Erdoğan, "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa" ve "kazan kazan formülüne" dair yaptığı açıklamalara vurgu yaptı:

"Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor, iki ülke olarak bunun farkındayız. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında anlaşmazlıklara yol açmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir."

Yunan tarafı da Türkiye ile olan ilişkilerde gergin havanın son bulmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, iki ülke arasında uzlaşmazlık olan konuların herkesçe bilindiğini belirterek, "Bunlarda ısrar etmeyeceğiz. Geçmiş dört yılda yaşanan gerginliğin giderilmesi için ortak bir alan bulmaya çalışacağız" dedi.

Yunan tarafı görüşmelerden memnun

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret öncesi verdiği olumlu mesajlar Yunan basınında da memnuniyetle karşılandı.

Erdoğan’ın “Atina’ya kazan-kazan zihniyetiyle gideceğiz” sözleri manşetlerde yer buldu. 6 Şubat’taki büyük deprem felaketlerinden sonra iki ülke arasında başlayan olumlu süreç, Yunanistan’daki orman yangınlarına Türkiye’nin yaptığı yardımlarla ivme kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Vilnius’taki NATO toplantısında ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York’taki Türk Evi’nde bir araya gelmişler ve ortak bir yol haritası konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ardından Başbakan Miçotakis ile görüşecek. Miçotakis’le görüşmesinde liderlere Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgos Yerapetritis de eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşlik etmesi bekleniyor. Bakanların Atina'da muhataplarıyla görüşmeler yapmaları planlanıyor.

Birçok anlaşmanın imzalanması bekleniyor

Konuşulacak konu başlıkları ise bir süredir Yunan basınında gündeme gelmekte.

Toplantı kapsamında ekonomi, tarım, eğitim, enerji, nakliyat, çevre, spor ve doğal afetlere karşı iş birliği gibi bir dizi anlaşma imzalanacağı öne sürüldü.

Yunan medyasında, yasadışı göç ve Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarında vize kolaylığı sağlanmasına ilişkin bir mutabakattan da söz edildi. Yunan adalarına 72 saatlik “kapıda vize” kolaylığı konusunda anlaşma imzalanması da görüşülmesi öngörülen konular arasında.

Ege’de bir süredir devam eden sakin ortamın devamına yönelik de bir anlaşma olacağı Yunan basınında gündeme geldi. Yunan Hava Kuvvetleri, Ege’deki sakin dönem sayesinde geçen yıla kıyasla 22,5 milyon avro tasarruf sağladığını açıklamıştı. Yunan yetkililer de her fırsatta, mevcut sakin ortamın devamını arzuladıklarını söylüyorlar.

İki liderin bir araya gelip ilişkilerin geleceği konusunda olumlu mesaj vermesi ise en temel beklenti.