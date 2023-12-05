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Gündem
TRT Haber 05.12.2023 14:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıcı politikası Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık’ta Yunanistan’a yapacağı ziyaret öncesi ilişkilere yönelik olumlu mesajlar verdi. Yunan basınında hem bu açıklamalar hem Yunan tarafının olumlu yaklaşımları hem de yeni başlıkların gündeme geleceğine dair haberler yer aldı. İşte onlardan bazıları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıcı politikası Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 5'inci toplantısına katılmak üzere 7 Aralık'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Bakanlardan oluşan bir heyetle Atina'ya gidecek olan Erdoğan'ın ziyareti, Yunan basınının gündeminde.

Yapılan haberlerin başlıkları, iki ülke arasındaki ilişkilerde seyreden olumlu havayı yansıtıyor. 

Erdoğan: Umarım Yunanistan ile yeni bir dönem başlar

Eleftheria internet sitesinde yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ile ilişkilere yönelik yaptığı açıklamalar yer alıyor.

Erdoğan’ın 'Daha fazla dost, daha az düşman' vurgusuna dikkat çeken haberde, bu yaklaşım kapsamında atılacak adımların önemine değiniliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıcı politikası Yunan basınında

Ayrıca haberde, Erdoğan’ın iki ülke arasındaki yeni döneme ilişkin temennileri de yer buluyor. Erdoğan'ın şu ifadelerinden alıntı yapılıyor:

"Yeni bir dönemin başlayacağını umuyoruz. Yeni bir döneme başlarsak, sözlerimizi tutarsak ve bu ilişkileri dış etkilerden uzak bir düzeyde geliştirirsek, eminim ki bundan faydamız olacaktır. Bizim dış politika anlayışımız 'Hep ben kazanırım, karşım kaybeder' değildir. Atina'ya karşılıklı yarar sağlayan bir yaklaşımla (Kazan-Kazan, kazan-kazan) gideceğiz. Orada yeni dönemin ruhuna yakışır kararlar alabilmek için hem ikili ilişkilerimizi hem de Türkiye-AB ilişkilerimizi tartışacağız.” 

Başka bir haber ise ABD’nin Yunanistan ile Türkiye arasındaki Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısından memnuniyet duyduğu ifade ediliyor.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin, ABD'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de sükunetin sağlanması amacıyla Atina ile Ankara arasındaki görüşmelere her düzeyde destek verdiğine değiniliyor.

“Türkiye ile ortak arkeolojik kazılar gündemde”

İki komşu ülkenin iş birliklerine yönelik haberler de Yunan basınında yer buluyor.

Kathimerini haber sitesindeki haberde, iki ülkenin görüşmelerinde, Yunan tarafının hem eğitim hem de arkeoloji alanındaki önerileri paylaşılıyor.

Haberde, Yunan ve Türk arkeologların hem komşu ülkede hem de Yunanistan'da ortak kazı yapılması ele alınıyor. Gündemde öncelikle tarih öncesi dönem eserlerinin (M.Ö. 5.000) öne çıktığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıcı politikası Yunan basınında

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis'in ikili temaslara dahil olmasının da büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor. Zira, Yunan tarafının mesleki eğitim konusunda bilgi alışverişi yapmakla ilgili önerisinin olduğu söyleniyor. Böyle bir iş birliği söz konusu olursa, sadece öğrenci değişimiyle değil, çeşitli alanlarda fikir ve bilgi alışverişinin olabileceği de belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıcı politikası Yunan basınında

Bir diğer düşüncenin ise Yunan ve Türk öğrencilerin tatillerinin bir kısmını diğer ülkede geçirebilmeleri için ortak yaz kampları oluşturulması olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan, Yunan basınında vize kolaylığına yönelik çalışmaların da görüşüleceği aktarılıyor.

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