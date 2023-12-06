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TRT Haber 06.12.2023 20:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Kayıpları telafi edecek bir artış yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Kayıpları telafi edecek bir artış yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, çalışanlara yapılacak olan yılbaşı zam oranlarıyla ilgili bilgi verdi. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak.

İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşayı yolunda durmadan mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Yeter ki, 85 milyon olarak birliğimize sıkı sahip çıkalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Kayıpları telafi edecek bir artış yapılacak

Kaliteli, sürdürülebilir büyüme hedefinden en küçük bir sapmanın olmadığını söyleyen Erdoğan, "Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Hiçbir ekonomik ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı" dedi. 

 

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