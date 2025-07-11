Az Bulutlu 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.07.2025 10:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut, kanser tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulut için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
'Terörsüz Türkiye' hedefinde son açama:PKK silah bırakacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 1,5 trilyon lirayı aştı
11:36
POS cihazlarında kayıt dışılığı engelleyecek ek önlemler geliyor
11:34
Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran lideri Hamaney'e tehdit mektubu
11:18
Srebrenitsa'da katledilen genç 30 yıl sonra toprağa veriliyor
11:16
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
11:14
Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda arttı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su sıkıntısı
FOTO FOKUS
Dünya Avrupa'nın ortasındaki soykırıma sessiz kaldı: Srebrenitsa
Dünya Avrupa'nın ortasındaki soykırıma sessiz kaldı: Srebrenitsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ