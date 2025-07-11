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TRT Haber 11.07.2025 10:31

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Bulut'un vefat haberini sosyal medya hesabından, şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

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