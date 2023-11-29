Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeniden İstanbul" mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, dört ay sonra yapılacak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıkları kendi öncelikleri ve programlarına göre yürüteceklerini söyledi.

Erdoğan, "Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Bakın bugün bir başlık atıyorum 'Yeniden İstanbul.' Her zaman söylediğim gibi bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar bu konuda en ufak bir zafiyet göstermedik. Başkaları ne yaparsa yapsın biz ev ödevlerimizi en titiz, en düzgün şekilde yapmaya çalıştık. Emanetini taşıdığımız aziz milletimize karşı sorumluluklarımızın hakkını vermeye devam ettik" dedi.

[31 Mart yerel seçimleri]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla rehavete kapılmayacağız. Gençler unutmayın, bakın bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul.https://t.co/nrF1a3LVje pic.twitter.com/v91L7VK7z4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2023

"Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz"

31 Mart seçimleri öncesinde aynı şekilde yollarına devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Seçim takvimimiz sorunsuz bir şekilde işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye başkan adaylıkları için başvuruların sona erdiğini, meclis üyelikleri için başvuruları almayı sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Cumhur İttifak'ının inşallah 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum."