Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 23:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun’da olacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz'e katılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun’da olacağım" sözlerine yer verdi.
Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 2, 2022
Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun’da olacağım… ???????? pic.twitter.com/JTmrkb2029
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Samsun Teknofest
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