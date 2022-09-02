Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun’da olacağım" sözlerine yer verdi.