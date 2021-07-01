Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDV'ye kurban bağışı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı’na kurban bağışında bulundu.
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