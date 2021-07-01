Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacak.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle başladı.

Sınav nasıl olacak?

Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

Adaylara meslek koluna göre sorular yöneltilecek. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak.

Puan sıralamasına göre asil ve yedek adaylar belirlenecek. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Nereye, kimler alınacak?