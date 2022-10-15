Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 21:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajlarına teşekkür
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın’da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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